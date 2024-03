Le legging flare : comment porter avec style la tendance phare du printemps ?

Passés du slim au skinny en l’espace d’une décennie, les créateurs régressent une fois de plus. Sur les podiums comme en street-style, les jeans mom et flare damnent le pion à l’éternel denim seconde peau. Sur Tik Tok, on assiste même à un slim bashing. Et si certains designers jouent pleinement le jeu de l’allure rétro, d’autres s’attachent à révolutionner les jeans cultes des années 1970 et 1980. Sonnerons-nous définitivement la fin du slim ? La réponse ici.