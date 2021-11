La mode engagée de Sofia Sanchez de Betak

Influenceuse engagée, créatrice de la marque Chufy, directrice artistique et globe-trotteuse, Sofia Sanchez de Betak multiplie les cordes à son arc et sélectionne désormais, tous les mois, ses looks préférés à partir des collections passées de la marque Mango, dont elle est ambassadrice. Une jolie façon de démontrer que le style n’est pas incompatible avec la durabilité. Photographiée à Majorque aux Baléares où elle possède une maison avec son mari, le scénographe et producteur de défilés Alex de Betak, la belle Argentine sait nous faire voyager avec goût.