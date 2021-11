On a pris un petit déjeuner avec Aloïse Sauvage

Remarquée dans le déjà culte “120 Battements par minute”, Aloïse Sauvage, diplômée de l’Académie Fratellini option acro-danse, bouge, joue et chante comme elle respire. Son premier album ne saurait tarder et elle sera bientôt à l’affiche des “Fauves” de Vincent Mariette, avec Lily-Rose Depp et Laurent Lafitte.