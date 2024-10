C’est la collaboration douillette et stylée dont on ne pourra plus se passer cette saison. De leur première introduction à l’idée d’une collection co-créée, les fondatrices de Kujten, Carole Benaroya & Stéphanie Eriksson, et le tatoueur californien Dr Woo nous en ont révélé davantage quant à cette capsule ultra désirable. Rencontre.