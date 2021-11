On trouve de tout sur le catwalk Vetements : des bourgeoises du 16e, des djettes névrosées, des punks berlinois et des skateurs moscovites. Le vestiaire, ultra-éclectique, passe du tout au rien, comme si Demna Gvasalia et sa bande avaient voulu balayer d'un revers de manche (trop longue) l'obsession de la mode pour les thèmes. Kant l'avait prédit : "Chaque penseur bâtit sa philosophie sur les ruines d'une autre"...