Le front row Valentino comme si vous y étiez

C'est hier, sous la verrière d'époque du Lycée Carnot, qu'on défilé les écolières romantiques de Pierpaolo Piccoli pour Valentino. Moment clé de la fashion-week parisienne, on y a vu les plus grands noms de la scène mode internationale, au même titre que le nec plus ultra du cinéma, de la chanson, des réseaux sociaux ou tout simplement des catwalks.