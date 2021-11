Palette Macintosh, tissu anti-virus, effets 3D... Ce qu'il faut retenir du défilé Coperni

Mobilisés à 100% lors du confinement en répondant à la pénurie de masques et en venant en aide aux personnes privées de technologies, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer poursuivent leur démarche de créateurs tournés vers l'innovation en dévoilant leur collection Ready to Care.