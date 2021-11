Stockholm fait de la résistance et offre une Fashion Week en physique

La capitale suédoise a tenu à garder sa Fashion Week Automne-Hiver 2021 comme si de rien n’était. Ou presque. Les mesures sanitaires ont bien sûr été respectées et tout a été également retransmis en ligne. L'événement, d’une durée de 3 jours, a fait défiler 25 marques, parmi elles de très prometteuses comme Stand Studios, Rodebjer ou encore de plus établies comme House of Dagmar. Le tout, sous fond de durabilité et de diversité comme valeurs principales de la mode suédoise. Voici le meilleur du Street Style par Adam Katz.