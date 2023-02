Fashion Week

London Fashion Week : demandez le programme !

Après New York, direction Londres, pour un cru hors des sentiers battus. Coutumier du calendrier milanais, Emporio Armani rejoint la capitale anglaise le temps d'une saison, pour célébrer la réouverture de sa boutique de Bond Street. Autre invité de marque : Tommy Hilfiger et son "See Now Buy Now", qui clôtureront les festivités ce mardi soir.