Qu'allez-vous donc porter l'été prochain ?

Femmes

Qu'allez-vous porter l'été prochain ?

Beaucoup de cuir, de la dentelle anglaise, une combinaison de plongée et un haut de chausse revisité : l'été 2018 est un joyeux pot-pourri de caprices purement modeux et de tendances empruntées à la rue (et à l'histoire). Décryptage.