La collection printemps-été 2024 de Schiaparelli, dessinée par Daniel Roseberry, est une explosion de créativité et de rêve. Ses looks allient élégance classique et provocation, avec des détails surprenants et inattendus. Robes structurées, jupes drapées et pantalons extra larges en tissus fins sont agrémentés de paillettes, de perles et de strass. Un véritable défi aux conventions, célébrant l'individualité et incarnant l'irrévérence, dans la lignée d'Elsa Schiaparelli.