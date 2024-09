La collection printemps-été 2025 de Weinsanto marque un retour aux débuts du designer, mettant l’accent sur la joie et l'humour plutôt que sur des contraintes esthétiques strictes. Le défilé, qui se dé roule au restaurant Georges, intègre le lieu au thème de la collection, "Cauchemar in the kitchen", où tout part en vrille.