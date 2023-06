MSGM Off Road : le voyage en Tanzanie raconté par Massimo Giorgetti

Le défilé Dolce&Gabbana printemps-été 2024 s'intitule "style", et fait allusion à un retour à la propreté. Un chemin déjà entamé par le défilé femme Automne-Hiver 2023 qui s'étend au masculin. Élégance sophistiquée, transparence transparente et dentelle. Des silhouettes essentielles qui vont d'une coupe ajustée à des vêtements d'extérieur plus surdimensionnés, des pantalons de torero avec des ceintures en tissu agrafées à des cargos plus urbains. Avec une chaussure-chaussette sportive inhabituelle, même sous des ensembles plus formels. Tout blanc, noir et terre brûlée. Pas d'imprimés ni de couleurs. Seulement les rayures des années 90