Pour la toute première fois, Martin Margiela se raconte dans un biopic exclusif

Alors qu’aucune photographie officielle de Martin Margiela n’a jamais filtré, le designer belge compte bientôt se dévoiler et se raconter dans un documentaire exceptionnel. Intitulé "Margiela In His Own Words", le film retracera l’héritage du couturier, qui participe au projet. Une grande première pour celui qui a toujours refusé d’accorder des interviews.