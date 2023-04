On ne présente plus le déjà iconique hôtel Maybourne Riviera, situé sur les hauteurs de Roquebrune Cap Martin dominant magistralement la grande bleue. Réputé pour ses chambres luxueuses et ses restaurants et bars à couper le souffle, on le connaît moins pour son offre de spa qui se déploie sur deux étages imaginés par l’architecte hongkongais André Fu. Outre les chambres et suites attenantes également signées par lui-même, le spa comprend sept cabines de soin, un salon de beauté et un hammam ainsi qu’un sauna.