Qu'y avait-il au menu ? Des couleurs vives, des tricots surdimensionnés et des silhouettes spectaculaires. Les stars d'Hollywood et gratin de la mode étaient à présent lors de l'événement organisé par Nicolas Ghesquière au Nobu à Malibu. Emma Roberts, Miranda Kerr, Chloë Grace Moretz, Emma Chamberlain et les sœurs Haim faisaient parties des invitées.