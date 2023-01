L'homme Saint Laurent : sombre et romantique

Sartorial, toujours ou presque toujours, vêtu de noir, l'homme Saint Laurent ne dédaigne pas les chemises à nœuds, cache-col et transparences pour l'automne hiver 2023. On vous dit tout sur la show ayant eu pour la trame sonore des notes d'un piano à queue joué par Charlotte Gainsbourg, vêtue d'un smoking et noeud papillon