Rick Owens surprend, misant sur une touche d'audace et de sensualité

Pour sa nouvelle collection Concordians, le designer américain mêle sensualité et innovation. Inspirée de ses voyages à Concordia, en Italie, où se trouve son usine, cette ligne allie silhouettes aiguisées, matériaux avant-gardistes et une touche de kink. Entre pièces sexy et collaborations artistiques, Owens pousse les frontières de son esthétique tout en restant fidèle à son héritage.