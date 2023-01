Tourné entre les rives droite et gauche de la Seine, le nouveau film de Guy Ritchie met en scène une belle distribution venue du monde entier, dont Catherine Deneuve et Rami Malek. L'idée ? Rendre hommage à un certain esprit avant-gardiste associé à Paris, sa liberté et sa créativité, dont la géographie culturelle est si bien rendue dans les films de la Nouvelle Vague.