Jonathan Anderson célèbre le Pride Month... et l'érotisme centenaire de Tom of Finland

Derrière son pseudonyme se cachait un esprit libre et pléthore de fantasmes. L’artiste finlandais Touko Laaksonen, aka Tom of Finland, aurait fêté ses 100 ans au mois de mai dernier. Alors que son trait de crayon ne prend pas une ride et que ses surhommes bien montés continuent de fasciner, le créateur Jonathan Anderson lui rend hommage le temps d’une collection capsule musclée.