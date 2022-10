To You Women : le défilé Coperni printemps été 2023

La collection Coperni printemps été 2023 est présentée dans la Salle des Textiles du Musée National des Arts et Métiers à Paris. La halle, construite en 1850, était dédiée à l'exposition des fils et des machines à tisser. Hommage à la physicalité sculpturale et réflexion sur l'influence de la machine sur l'homme, comme l'avait déjà fait Alexander McQueen, le show se clôt sur Bella Hadid semi-nue recouverte de couches de cellulose pulvérisée qui forment une robe-sculpture.