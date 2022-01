Miuccia Prada et Raf Simons ont lancé le premier des shiws physiques depuis le début de leur partenariat créatif. La collection Prada Men Fall Winter 2022 a été dévoilée au public au sein de la Fondation Prada sous un tonnerre d'applaudissements, en particulier grâce aux deux invités d'exception qui ont retenu l'attention des personnes présentes : les acteurs Kyle McLachlan et Jeff Goldblum, qui ont respectivement ouvert et fermé le défilé.