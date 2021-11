CHANEL Métiers d'art 2020/21 : le jeu de dames de Virginie Viard

Fashion Week

Juergen Teller signe les premières images du défilé Métiers d'art 2020/21 de CHANEL

Cette année plus que jamais, la Maison au double C met à l'honneur le patrimoine français et son héritage architectural. Le tout sous l'objectif d'un des photographes les plus plébiscités (et disruptifs) de la planète mode, Juergen Teller.