Fashion Week

Chez Boloria, la renaissance créative d’Olivier Theyskens

Le premier défilé de Boloria marque le retour d’Olivier Theyskens avec une collection printemps-été 2027 où l’éphémère, l’artisanat et la poésie dessinent les contours d’une nouvelle maison.

06.07.2026 by Pauline Borgogno
fashion person cloak clothing
Crédits : Courtesy of Boloria
 

Tags

fashion-weekparis-fashion-weekpfwdefileBoloriaOlivier Theyskens

Articles associés

unspecified land nature outdoors promontory water rock sea

Fashion Week

Chez Jacquemus, un retour à l'essentiel avec "Le Bonheur"

Présentée en Corse, la collection printemps-été 2027 de Jacquemus célèbre la lumière, la nature et les souvenirs d'enfance à travers un vestiaire où la simplicité devient un véritable luxe.

29.06.2026 by Pauline Borgogno
new york long sleeve sleeve adult female person woman fashion bracelet blouse high heel

Fashion Week

Chez Marc Jacobs, la gratitude se vit en une explosion de couleurs

En quatre minutes à peine, Marc Jacobs livre une collection printemps 2027 vibrante où la gratitude devient un langage de couleurs, de transparences et de proportions audacieuses.

30.06.2026 by Pauline Borgogno
blazer coat jacket shoe person adult male man pants handbag

Fashion Week

Chez sacai, le vestiaire classique entre en révolution

Pour le printemps-été 2027, Chitose Abe poursuit sa réflexion sur l'hybridation en insufflant une énergie nouvelle aux grands classiques du vestiaire masculin et féminin.

28.06.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

paris dancing leisure activities person performer solo performance clothing dress hat formal wear

Fashion Week

Haute Couture Week : ce qu’il faut savoir à propos des défilés à venir

Du 6 au 9 juillet, la Haute Couture parisienne réunit grands débuts, retours très attendus et nouveaux talents pour une saison qui s'annonce décisive.

06.07.2026 by Pauline Borgogno
car transportation vehicle clothing hat person machine wheel grass plant

Industry Trends

Louis Vuitton fait renaître son Classic Run et célèbre l'Art du Voyage

Du 1er au 4 septembre 2026, Louis Vuitton renoue avec son mythique Classic Run, un parcours d'exception où automobiles de collection, patrimoine italien et savoir-faire se rejoignent dans une célébration de l'Art du Voyage.

06.07.2026 by Pauline Borgogno
fashion person cloak clothing

Fashion Week

Chez Boloria, la renaissance créative d’Olivier Theyskens

Le premier défilé de Boloria marque le retour d’Olivier Theyskens avec une collection printemps-été 2027 où l’éphémère, l’artisanat et la poésie dessinent les contours d’une nouvelle maison.

06.07.2026 by Pauline Borgogno
sign symbol

L'Officiel Art

Oulalarles revient s’impose comme le rendez-vous le plus libre des Rencontres d’Arles

Il y a les rendez-vous incontournables … et ceux qui, en quelques années seulement, sont devenus impossibles à manquer. Pour sa quatrième édition, Oulalarles confirme son statut d’événement à part dans le paysage photographique arlésien. Une initiative indépendante qui fait le pari d’une photographie ouverte, collective et affranchie des codes habituels.

06.07.2026 by Pascale Savary
shop indoors interior design door couch furniture

Food

Thalie : la nouvelle scène d'Andreas Mavrommatis au Palais Royal 

Théâtrale, cette nouvelle table en partenariat avec le Théâtre du Palais Royal célèbre la Grèce dans toute sa splendeur. 

03.07.2026 by Karen Rouach
Photo by Gian Paolo Barbieri Pomellato Advertising, Milano, 1971

Joaillerie

« POMELLATO, Le Joaillier Révolutionnaire » : histoire d'une liberté créative

À l'aube de ses 60 ans, au Palais de Tokyo, la maison offre bien plus qu'une rétrospective : photographies iconiques, pièces d'archives et engagement en faveur des femmes racontent l’approche avant gardiste de la Maison en matière de création, de savoir faire, de féminité et d’image. 

04.07.2026 by Karen Rouach
face head person photography portrait black hair hair clothing coat

People

IU : « Avec New Balance, l’alchimie a été naturelle dès notre première rencontre »

La chanteuse-compositrice et actrice la plus aimée de Corée ouvre le chapitre le plus musical de sa carrière avec New Balance et revient sur le chemin parcouru aux côtés de la marque. Une conversation autour de la créativité, de l’identité, des racines et de l’importance de transmettre à son tour ce que l’on a reçu.

03.07.2026 by Donato D’Aprile
cushion home decor pillow headrest

Shopping

Anna : la nouvelle chaussure hybride de Camper et Issey Miyake

Camper et ISSEY MIYAKE dévoilent Anna, une nouvelle création sculpturale qui réinvente la manière de porter une chaussure comme une chaussette, épousant le pied comme une seconde peau. 

02.07.2026 by Karen Rouach