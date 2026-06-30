Chez Marc Jacobs, la gratitude se vit en une explosion de couleurs
En quatre minutes à peine, Marc Jacobs livre une collection printemps 2027 vibrante où la gratitude devient un langage de couleurs, de transparences et de proportions audacieuses.
En quatre minutes à peine, Marc Jacobs livre une collection printemps 2027 vibrante où la gratitude devient un langage de couleurs, de transparences et de proportions audacieuses.
Naviguant avec aisance entre musique, cinéma et style, le rappeur, auteur-compositeur et producteur américain continue d’enrichirson univers créatif. Pendant sa tournée Circus Maximus, il a tourné deux films : ce mois-ci, on le verra dans L’Odyssée de Christopher Nolan, et en octobre il jouera son propre rôle dans la comédie Rolling Loud.
Longtemps cantonnée à une intervention corrective, l'otoplastie s'impose aujourd'hui comme une chirurgie de précision où l'harmonie du visage, le naturel et la liberté de se sentir pleinement soi-même priment sur toute quête de perfection.