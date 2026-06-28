Chez sacai, le vestiaire classique entre en révolution
Pour le printemps-été 2027, Chitose Abe poursuit sa réflexion sur l'hybridation en insufflant une énergie nouvelle aux grands classiques du vestiaire masculin et féminin.
Pour le printemps-été 2027, Chitose Abe poursuit sa réflexion sur l'hybridation en insufflant une énergie nouvelle aux grands classiques du vestiaire masculin et féminin.
Dans l'ancien ministère de l'Intérieur du Qatar, signé David Chipperfield et animé par plus de 350 œuvres d'art régionales, le luxe devient culture et la culture devient destination. Bienvenue à The Ned Doha, un lieu où la ville se révèle dans toute sa splendeur.