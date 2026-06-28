« Un palais iconique, un architecte visionnaire » : The Ned Doha est le centre du monde

Dans l'ancien ministère de l'Intérieur du Qatar, signé David Chipperfield et animé par plus de 350 œuvres d'art régionales, le luxe devient culture et la culture devient destination. Bienvenue à The Ned Doha, un lieu où la ville se révèle dans toute sa splendeur.