Thalie : la nouvelle scène d'Andreas Mavrommatis au Palais Royal
Théâtrale, cette nouvelle table en partenariat avec le Théâtre du Palais Royal célèbre la Grèce dans toute sa splendeur.
Théâtrale, cette nouvelle table en partenariat avec le Théâtre du Palais Royal célèbre la Grèce dans toute sa splendeur.
À l'aube de ses 60 ans, au Palais de Tokyo, la maison offre bien plus qu'une rétrospective : photographies iconiques, pièces d'archives et engagement en faveur des femmes racontent l’approche avant gardiste de la Maison en matière de création, de savoir faire, de féminité et d’image.
La chanteuse-compositrice et actrice la plus aimée de Corée ouvre le chapitre le plus musical de sa carrière avec New Balance et revient sur le chemin parcouru aux côtés de la marque. Une conversation autour de la créativité, de l’identité, des racines et de l’importance de transmettre à son tour ce que l’on a reçu.
À l'aube de ses 60 ans, au Palais de Tokyo, la maison offre bien plus qu'une rétrospective : photographies iconiques, pièces d'archives et engagement en faveur des femmes racontent l’approche avant gardiste de la Maison en matière de création, de savoir faire, de féminité et d’image.
La chanteuse-compositrice et actrice la plus aimée de Corée ouvre le chapitre le plus musical de sa carrière avec New Balance et revient sur le chemin parcouru aux côtés de la marque. Une conversation autour de la créativité, de l’identité, des racines et de l’importance de transmettre à son tour ce que l’on a reçu.
Cette saison, le Château de Valmer enrichit son identité avec deux nouvelles collaborations. D’un côté, le chef Thomas Pezeril prend les commandes des cuisines ; de l’autre, Clarins s’invite au spa. Deux signatures qui renforcent un peu plus l’attrait de cette adresse emblématique.