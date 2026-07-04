Anna : la nouvelle chaussure hybride de Camper et Issey Miyake
Camper et ISSEY MIYAKE dévoilent Anna, une nouvelle création sculpturale qui réinvente la manière de porter une chaussure comme une chaussette, épousant le pied comme une seconde peau.
Camper et ISSEY MIYAKE dévoilent Anna, une nouvelle création sculpturale qui réinvente la manière de porter une chaussure comme une chaussette, épousant le pied comme une seconde peau.
À l'aube de ses 60 ans, au Palais de Tokyo, la maison offre bien plus qu'une rétrospective : photographies iconiques, pièces d'archives et engagement en faveur des femmes racontent l’approche avant gardiste de la Maison en matière de création, de savoir faire, de féminité et d’image.
Disparu du paysage culturel du quartier pendant plus d’une décennie, le Cinéma de Saint Germain des Prés rouvre ses portes grâce à un collectif de neuf passionnés, maintenant l’idée que rien ne vaut l’expérience d’un film en salle. Courageux.
À l'aube de ses 60 ans, au Palais de Tokyo, la maison offre bien plus qu'une rétrospective : photographies iconiques, pièces d'archives et engagement en faveur des femmes racontent l’approche avant gardiste de la Maison en matière de création, de savoir faire, de féminité et d’image.
La chanteuse-compositrice et actrice la plus aimée de Corée ouvre le chapitre le plus musical de sa carrière avec New Balance et revient sur le chemin parcouru aux côtés de la marque. Une conversation autour de la créativité, de l’identité, des racines et de l’importance de transmettre à son tour ce que l’on a reçu.
Cette saison, le Château de Valmer enrichit son identité avec deux nouvelles collaborations. D’un côté, le chef Thomas Pezeril prend les commandes des cuisines ; de l’autre, Clarins s’invite au spa. Deux signatures qui renforcent un peu plus l’attrait de cette adresse emblématique.