Fashion Week

Haute Couture Week : ce qu’il faut savoir à propos des défilés à venir

Du 6 au 9 juillet, la Haute Couture parisienne réunit grands débuts, retours très attendus et nouveaux talents pour une saison qui s'annonce décisive.

06.07.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Getty Images

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