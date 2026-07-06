Haute Couture Week : ce qu’il faut savoir à propos des défilés à venir
Du 6 au 9 juillet, la Haute Couture parisienne réunit grands débuts, retours très attendus et nouveaux talents pour une saison qui s'annonce décisive.
Du 6 au 9 juillet, la Haute Couture parisienne réunit grands débuts, retours très attendus et nouveaux talents pour une saison qui s'annonce décisive.
Du 1er au 4 septembre 2026, Louis Vuitton renoue avec son mythique Classic Run, un parcours d'exception où automobiles de collection, patrimoine italien et savoir-faire se rejoignent dans une célébration de l'Art du Voyage.
Il y a les rendez-vous incontournables … et ceux qui, en quelques années seulement, sont devenus impossibles à manquer. Pour sa quatrième édition, Oulalarles confirme son statut d’événement à part dans le paysage photographique arlésien. Une initiative indépendante qui fait le pari d’une photographie ouverte, collective et affranchie des codes habituels.
À l'aube de ses 60 ans, au Palais de Tokyo, la maison offre bien plus qu'une rétrospective : photographies iconiques, pièces d'archives et engagement en faveur des femmes racontent l’approche avant gardiste de la Maison en matière de création, de savoir faire, de féminité et d’image.
La chanteuse-compositrice et actrice la plus aimée de Corée ouvre le chapitre le plus musical de sa carrière avec New Balance et revient sur le chemin parcouru aux côtés de la marque. Une conversation autour de la créativité, de l’identité, des racines et de l’importance de transmettre à son tour ce que l’on a reçu.