Fashion Week

Charles Jeffrey Loverboy, automne-hiver 18-19

Designer le jour, DJ des plus grosses raves londoniennes la nuit, Charles Jeffrey (aka Loverboy) livre un show exubérant et spectaculaire, en hommage aux créatures qui ne sévissent qu'une fois le soleil couché. Outre la maîtrise totale de la coupe, la collection est un hommage vibrant à l'éclectisme et la liberté propres à la capitale britannique. Grandiose.