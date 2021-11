Charles Jeffrey Loverboy, printemps-été 2019

Une chose est sûre : Charles Jeffrey a le sens du show. Après un premier défilé remarqué, le roi de la nuit du East-London retranscrit la question du sexe de la plus stylée des manières. En toute excentricité, les silhouettes jouent la carte du mélange des genre. Ici, une robe du soir en satin est portée par un homme à la musculature saillante. Plus loin, c'est une jeune fille qui s'approprie le costume sévère (mais revu de manière bucolique) d'un banquier de La City. Une sorte d'émanation de sentiments joyeuse, plus peacefull qu'à l'accoutumée. Une rave positive, céleste, qui nous entraîne dans sa rythmique incandescente.