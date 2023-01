Imaginée comme une célébration du savoir-faire de la Maison Georges Hobeika, cette collection Couture SS23 se veut pleine de joie — évoquant l’importance des relations et des interactions entre proches et amis. Pour mettre en valeur cette notion d’amour et de lien, le casting du show comprend des amis de la Maison, qui défileront tantôt seul, tantôt en couple ou en duo, tantôt même accompagné de leur animal de compagnie.