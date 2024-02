Dans le Victoria Park situé dans l'Est de Londres, Daniel Lee met sur scène sa collection mixte Burberry automne-hiver 2024-25. Une collection dans le plein respect des traditions de la marque avec une touche actuelle et efficace. Parmi les invités spéciaux au premier rang du défilé : Justin Timberlake, Barry Keoghan, Roberto Bolle, Georgia May Jagger et sa mère Jerry Hall.