Sur grand et petit écran, leurs auras singulières se révèlent sur fond rouge sang. Mia Goth, Jenna Ortega et Taylor Russell, les trois jeunes “reines de l’horreur”, ont gagné leurs places au panthéon du septième art cette année – et au premier rang des défifilés. Et elles n’ont pas fifini de faire parler d’elles, même si les oscars et autres prix en 2023 n’étaient pas encore prêts pour leur noire virtuosité...