Rencontre avec les créateurs de la maison Azzi & Osta

Azzi & Osta est conçu par le duo de designers libanais Georges Azzi et Assad Osta. Passés par Esmod à Beirut, il font ensuite leurs classes chez Elie Saab. Dix-huit mois plus tard, ils décident de fonder leur maison de couture. Leur style particulier met en valeur des pièces au volume conceptuel et à l’âme vintage.