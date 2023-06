Le défilé 1017 ALYX 9SM et le show de Mark Flood

Au Spazio Maiocchi, Matthew M. Williams présente son défilé mixte automne hiver 2023-24. À l'occasion de la présentation de l'exposition personnelle de l'artiste contemporain américain Mark Flood, les créations et maquettes de 1017 ALYX 9SM portent sur les oeuvres installées sur place. Le lexique stylistique est contemporain avec des t-shirts parlants, des bombers sportifs, des sweats à capuche et des vestes aux couleurs fluo accompagnés de sacs modulables en forme de totem et de sacs à dos en version micro.