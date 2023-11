11 architectes d'intérieur français à suivre sur Instagram

Quand on lit sa biographie, on est fasciné. Formé à l’école d’architecture d’intérieure Penninghen, dont il sort major, Hugo Toro enchaîne avec un double master à l’Université des arts appliqués Angewandte Kunst de Vienne, puis à l’Université de Los Angeles. Ce touche-à-tout excelle dans tout ce qu’il entreprend, des restaurants Gigi en France à la Villa Albertine à New York en passant par le premier hôtel Orient Express à Rome.