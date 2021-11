À l’occasion du défilé Dior Croisière 2022, qui se tenait le 17 juin dernier à Athènes, berceau de l’Antiquité, et dévoilait le vestiaire idéal de la déesse grecque, Peter Philips, Directeur de la Création et de l’image du maquillage Dior, imaginait un regard délicatement souligné de perles à la façon d’un eye-liner intense qui s’hellénise. Découvrez les explications, les produits utilisés, et les étapes, pas à pas, pour le reproduire cet été.