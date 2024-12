Purifier l’atmosphère avec des herbes et des encens ? Un rituel ancestral que Virginie Khalifa, fondatrice de Sage Burners, remet au goût du jour grâce à des bâtons de sauge à brûler. Depuis Tel Aviv, où la pandémie n'est plus qu'un mauvais souvenir, elle nous explique tout sur la sauge et les effets bénéfiques de sa combustion sur notre santé mentale.