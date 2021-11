Quel (nouveau) thé pour affronter les frimas hivernaux ?

Food

Oui, le thé peut remplacer le vin

On connaissait le vin en exhausteur de goût et le food-pairing entre tapas et cocktails. Plus surprenant, le thé peut aussi s'accorder parfaitement avec nos plats, offrant une alternative detox au verre de rouge. Les équipes d'experts de la machine Spécial T de Nestlé nous ont soufflé trois recettes pour maîtriser l'accord mets-thés.