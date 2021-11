Comment redessiner son fessier avant l'été ?

Dans les années 1990, on savait encore à quel sein se vouer : il fallait, pour être dans les canons de la séduction de l'époque, arborer la fesse plate et la poitrine haute. Et puis, sans prévenir, on a vu des fesses, tout en volumes, prendre leur revanche. Sur Instagram, les belfies (selfies de fesses) se font légion, les opérations d'implants fessiers sont en hausse, et twerk et squats sont devenus le nouveau yoga. Vous êtes larguées ? L'OFFICIEL a consulté 3 experts en la matière qui nous donnent la marche à suivre pour un fessier 2021.