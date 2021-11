Les temps denses de Julien Creuzet

Diplômé de l’Esam de Caen-Cherbourg, de l’école des Beaux-arts de Lyon et du Fresnoy, Julien Creuzet multiplie les voies : plasticien, vidéaste, performeur et poète, il a mis au point un univers sensoriel sophistiqué, jouant de temporalités et de géographies multiples. Rencontre avec l’artiste à l’occasion de son exposition au Palais de Tokyo.