Voyage en peinture à la Fondation Louis Vuitton

Industry Trends

Bernard Arnault : "la Fondation reflète un véritable élan optimiste"

A l’aune d’une action assidue auprès des visiteurs et des artistes conviés entre ses murs, la Fondation d’entreprise Louis Vuitton, inaugurée en octobre 2014, a inscrit une nouvelle cartographie de l’art contemporain et moderne à Paris et à l’international. Bernard Arnault, mécène et président de l’institution, répond à L’Officiel Art.