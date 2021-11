Qui remporte le Prix Dior de la Photographie pour jeunes talents ?

L'Officiel Art

Les Rencontres d'Arles 2018 : un must à ne pas manquer !

Pour leur presque cinquantenaire d’existence (1969), les Rencontres d’Arles explorent plus que jamais l’état du monde, à l’aune d’une programmation dense, foisonnante, cérébrale, populaire et festive. L’Officiel Art, partenaire de la manifestation, évoque avec son directeur, Sam Stourdzé, cette édition placée sous le signe de nombreuses innovations, dont le Nouveau Prix Découverte, organisé grâce au mécénat de la Fondation Louis Roederer, et remporté cette année par Paulien Oltheten pour “La Défense, le regard qui s’essaye”, travail issu d’une collaboration entre la photographe et la galerie Les Filles du Calvaire, Paris.