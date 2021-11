Nouvelle étape pour la Fondation Martell

L'Officiel Art

Quand la Fondation d’entreprise Martell monte en puissance...

Depuis l’exposition inaugurale (2016), l’attente était forte du côté du local, comme du public national et au-delà, de prendre la mesure de ce nouveau lieu d’art et d’art de vivre que promettait la Fondation d’entreprise Martell. L’ouverture de l’espace d’exposition du rez-de-chaussée – avec l’œuvre immersive “L’Ombre de la vapeur” – et du bar-terrasse doté d’une vue panoramique sur Cognac n’ont pas manqué de capter l’attention des visiteurs. L’Officiel Art a rencontré Nathalie Viot, directrice du lieu, et les artistes Adrien M & Claire B et Nathalie Talec.