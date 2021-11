Martell en tête

La plus ancienne des grandes maisons de cognac (1715) se distingue également par la récurrence de son esprit pionnier. Notamment dans sa volonté de transmettre aux visiteurs ses patrimoine et savoir-faire d’exception. Une vitalité dont témoigne le tout nouveau parcours multi-sensoriel Martell The Journey, conçu sur une scénographie de Nathalie Crinière. A voir sans plus tarder...