Entente cordiale façon David Zwirner

L'Officiel Art

Frédéric Oudéa: “Dans le monde actuel, l’accès à la culture est un élément primordial”

Depuis sa création en 1995, la Collection d’art Société Générale a multiplié les initiatives pour étoffer son fonds d’œuvres, permettre son accessibilité au public, via des expositions en France et à l’étranger, et établir des passerelles avec les actions de sa Fondation Société Générale, active dans les sphères de l’insertion professionnelle et l’éducation via notamment le sport et la culture. Une réussite à la manière d’un cas d’école. Rencontre avec Frédéric Oudéa, Directeur général du Groupe.