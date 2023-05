L'Officiel Art

La Fondation Bettencourt Schueller célèbre les métiers d’art au Palais de Tokyo

La valorisation des métiers d’art français figure parmi les domaines d’action de la Fondation Bettencourt Schueller. A l’occasion du vingtième anniversaire de ce soutien, le Palais de Tokyo propose “L’Esprit commence et finit au bout des doigts (du 16 octobre au 10 novembre) : un parcours sensible mêlant époques, médiums et savoir-faire, via de nombreuses œuvres et créations. “L’Officiel Art” s’est entretenu avec Olivier Brault, directeur général de la Fondation, et Laurent Le Bon, commissaire de l’exposition. Un rendez-vous à ne pas manquer.