L'Officiel Art

Egon Schiele / Jean-Michel Basquiat : la rage de vivre et de mourir

A priori peu de points communs entre eux, et pourtant… Egon Schiele (Vienne, 1890-1918) et Jean-Michel Basquiat (New York, 1960-1988) meurent tous deux à l’âge de 28 ans, après avoir composé, en une dizaine d’années d’activité, une œuvre aussi dense que prolifique et révoltée. Schiele réalise près de 300 toiles et plusieurs milliers de dessins, quand Basquiat produit plus de mille peintures et autant de dessins. Deux expositions distinctes tenues à la Fondation Louis Vuitton (sous le commissariat de Dieter Buchhart) font résonner de façon magistrale ces voix dissidentes que Suzanne Pagé, directrice artistique du lieu, évoque pour L’Officiel Art.