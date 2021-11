agnès b. : un bon coup de pression !

Icône d'un style sobre et élégant, agnès b., depuis ses débuts au mitan des années 1970, a habillé trois générations : les filles, les mères, les grannies... et leurs égaux masculins. Mais rappelons également qu’agnès b., créatrice de la Galerie du Jour, est engagée depuis de nombreuses années dans un soutien accordé à plusieurs domaines – notamment la culture –, et aux artistes. Ce lien privilégié avec les créateurs et son inclination pour l'art l'ont incitée à composer, au fil du temps, une collection riche de plus de 5.000 œuvres. Une partie de cet ensemble remarquable sera donnée à voir au sein de la Fondation qu'elle a choisi d'inaugurer cet automne au cœur du 13e arrondissement de Paris. Mais avant l’opening night fort attendue, rendez-vous dans le QG de Mademoiselle, pour y découvrir les œuvres réalisées par une soixantaine d'artistes sur le thème de l'emblématique cardigan: 40 ans et toutes ses pressions !